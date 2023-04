Polizei Münster

POL-MS: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Dreiste Trickdiebe haben am Dienstagnachmittag (11.4., 14:45 bis 16 Uhr) in einer Wohnung am Geistkamp Schmuck und Bargeld gestohlen.

Einer der Betrüger klingelte an der Tür der 77-Jährigen und stellte sich als Handwerker vor. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, kam er in die Wohnung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll dem Tatverdächtigen in einem unbeobachteten Moment ein Komplize in die Räume gefolgt sein. Erst später stellte die 77-Jährige fest, dass aus dem Schlafzimmer eine Uhr, ein Goldring sowie Bargeld fehlten.

Der angebliche Handwerker hat nach Angaben der Münsteranerin eine kompakte Statur, ein volles Gesicht und dunkle Haare. Er ist maximal 1,70 Meter groß, sprach akzentfrei Deutsch und war mit einer dunklen Latzhose und einer Cappy bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

