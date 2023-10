Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer und Stadtbahn kollidieren

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag (02.10.2023) in der Kegelenstraße hat ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 54-Jährige war gegen 16.15 Uhr aus Richtung Elwertstraße in der Mercedesstraße unterwegs. Als er auf Höhe Hausnummer 15 die Fahrbahn kreuzte, erfasste ihn eine Stadtbahn der Linie U19 in Richtung Neugereut, die in derselben Richtung unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den gestürzten Radfahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Straßensperrungen und Einschränkungen im Bahnbetrieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell