Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Porsche-Dieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (29.09.2023) in der Mannheimer Straße einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwei hochwertige Neufahrzeuge direkt vom Hersteller gestohlen zu haben. Nachdem ein Porschefahrer am vergangenen Donnerstag (28.09.2023) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war, (siehe Pressemitteilung vom 29.09.2023 https://t1p.de/18w9w), erhielten die Beamten einen Zeugenhinweis auf dessen Aufenthaltsort. In einer Tiefgarage an der Mannheimer Straße trafen die Beamten gegen 18.00 Uhr auf den mutmaßlichen Dieb sowie auf zwei Neufahrzeuge des Herstellers Porsche im Gesamtwert von rund einer halben Million Euro, darunter auch das Tatfahrzeug vom Vortag. Auf Grund des Verdachts des Diebstahls beschlagnahmten sie die Autos und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der 34-Jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Samstag (30.09.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

