Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt 23-Jährige - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Sonntagabend (01.10.2023) in einer Stadtbahn der Linie U12 eine 23 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 23-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr mit der U12 vom Hauptbahnhof in Richtung Züricher Straße als sich der Unbekannte ihr gegenübersetzte. Nachdem er sich mit der Hand zunächst in den Schritt fasste, holte er kurz drauf sein Geschlechtsteil heraus. Als die Frau sich weggesetzt hatte, stieg der Mann an der Haltestelle Züricher Straße aus. Er war etwa 26 Jahre alt, hatte eine dunkle Hautfarbe und schwarze gelockte Haare sowie einen schwarzen Bart. Er trug eine schwarze Turnhose, ein schwarzes T-Shirt sowie eine hellblaue Jacke und hatte eine schwarze Tasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell