Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Stuttgart-West/-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (01.10.2023) einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher festgenommen. Zeugen sahen den Tatverdächtigen gegen 14.15 Uhr, wie er gerade an einer Feuerleiter eines Hauses an der Heusteigstraße herunterkletterte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 40-Jährigen fest. Die Polizisten stellten bei dem Tatverdächtigen eine Damenhandtasche und diverse Schmuckstücke sicher, die mutmaßlich aus zwei Einbrüchen in Wohnungen an der Heusteigstraße und der Hasenbergsteige stammen. Der 40-jährige Wohnsitzlose mit rumänischer Staatsbürgerschaft wird im Laufe des Montags (02.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

