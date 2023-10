Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (30.09.2023) zwei 32 und 49 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, auf dem Cannstatter Wasen Frauen sexuell belästigt zu haben. Der 32-Jährige filmte gegen 17.25 Uhr in einem Festzelt einer 17-Jährigen unter das Dirndl und zeigte die Aufnahmen seinen Begleitern. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes übergaben den Tatverdächtigen daraufhin den alarmierten Polizeibeamten. Der Tatverdächtige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen, außerdem beschlagnahmten die Beamten sein Mobiltelefon. Der 49-Jährige fasste gegen 14.40 Uhr in einem Festzelt einer Frau an die Brüste und versuchte, sie zu küssen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten ihn fest und übergaben ihn den alarmierten Beamten der Wasenwache. Er musste über 200 Euro Sicherheitsleistung bezahlen. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

