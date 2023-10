Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Sonntagabend (01.10.2023) in der Daimlerstraße ein geparktes Auto angefahren und ist weggegangen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Unbekannte fuhr gegen 20.35 Uhr mit ihrem roten Audi A3 mit Göppinger Kennzeichen auf Höhe der Hausnummer 107 am Fahrbahnrand in eine Parklücke und stieß dabei gegen einen schwarzen Ford Fiesta. Ein Zeuge sprach die Fahrerin auf den Unfall an, die aber trotzdem mit ihren beiden Mitfahrerinnen in Richtung Wasen davonging. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 2.000 Euro. Eine Beschreibung der Fahrerin liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

