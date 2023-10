Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiermülltonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mitte (ots)

Durch Unbekannte wurde am Samstag (30.09.2023) gegen 22.55 Uhr eine 1000-Liter-Papiermülltonne in Brand gesetzt, welche im Müllraum eines Gebäudes am Durchgang Fürsten-/Friedrichstraße stand. Beschäftigte einer nahen Gaststätte sowie Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten das Feuer bemerkt, die Tonne aus dem offenen Raum auf die Straße gezogen und mit Feuerlöschern die Flammen bekämpft. Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr löschte schließlich das Feuer und barg noch eine zweite in Mitleidenschaft gezogene Papiermülltonne. Personen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Eine fahrlässige Brandlegung gilt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als eher unwahrscheinlich, auch eine technische Ursache kann ausgeschlossen werden. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße bitten daher um Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer +4971189903100.

