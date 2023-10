Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellerbrand

Stuttgart - Zuffenhausen (ots)

Anwohner bemerkten am Samstag (30.09.2023) um 19.20 starken Qualm, der aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Marconistraße drang, und verständigten sofort Feuerwehr und Polizei. Bereits um 19.57 Uhr konnte die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen am Einsatzort war, "Feuer aus" melden. Der Brand war aus noch unbekannter Ursache in der Waschküche im Untergeschoss ausgebrochen. Alle Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können und blieben unverletzt, ein wenige Wochen alter Säugling wurde vorsorglich zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankhaus gebracht. Der Gebäude- und Inventarschaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell