Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Testzentrum ein

Neuss (ots)

In der Nacht von Mittwoch (05.10.) auf Donnerstag (06.10.) entwendeten Unbekannte vermutlich zwischen 18:00 Uhr und 07:50 Uhr aus einem Corona-Testzentrum an der Breslauer Straße in Neuss-Hammfeld Corona-Schnelltests. Ob noch weiteres Diebesgut erlangt wurde, und wie die Unbekannten in das Testzelt gelangten, ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

