POL-MI: Beim Abbiegen mit entgegenkommenden Wagen kollidiert

Hille (ots) - Gegen die 40 und 46 Jahre alten Insassen eines Ford ermittelt die Polizei seit dem Wochenende wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Was war geschehen? Einer Streifenwagenbesatzung fiel in der Nacht zu Samstag gegen 0.30 Uhr der Pkw in Rothenuffeln im Bereich der Kreuzung Lübbecker Straße/Bergkirchener Straße auf, da der Wagen zeitweise in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte ...

mehr