Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall auf der B 197 bei Sponholz (LK MSE)

Friedland (LK MSE) (ots)

Am Samstag, 26.02.2022 gegen 17.15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B 197 / B 104 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrzeugführer des Pkws Ford fuhr von Friedland in Richtung Neubrandenburg. Im Kreuzungsbereich der B 197 / B 104 wurde er durch die tiefstehende Sonne so stark geblendet, dass er den vor ihm befindlichen Pkw VW übersah. Der Ford fuhr ungebremst auf den VW auf. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Rüdiger Ochlast Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell