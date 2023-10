Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Totalschaden aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Stuttgart - Feuerbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01.10.2023) gegen 02.15 Uhr ist ein hochmotorisierter Pkw aufgrund offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit bei einem Unfall auf der Heilbronner Straße schwer beschädigt worden. Ein 24-jähriger Lenker eines Mercedes AMG CLS53 verlor mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit auf der Zufahrt zur Heilbronner Straße, vom Pragsattel kommend in Fahrtrichtung Zuffenhausen, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei touchierte er zunächst den rechten Bordstein, kam dann nach links ab, wo er rund 25 Meter an der Tunneleinfassung entlangstreifte. In der Folge riss er eine Entfluchtungsampel aus der Verankerung und schleifte diese rund 90 Meter mit sich, so dass sich die Unfallstelle auf eine Strecke von rund 190 Metern erstreckte. Der Fahrer und seine beiden 32 und 33 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt, der Gesamtschaden wird auf rund 110.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw für ca. vier Stunden komplett gesperrt werden. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion leiteten gegen den 24-jährigen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ein.

