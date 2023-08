Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eisbecher mit Folgen

Erfurt (ots)

Ein 25-jähriger Mann ließ sich gestern Nachmittag in der Erfurter Innenstadt einen Eisbecher schmecken. Was er allerdings nicht bei sich hatte war Geld. So kam es, dass der Mann am Ende die Rechnung nicht begleichen konnte. Das betroffene Eiscafé rief die Polizei um Hilfe. Polizeibeamte stellten den zahlungsunwilligen Gast in der Nähe. Bei der Überprüfung des aus Syrien stammenden Mannes kam heraus, dass sich dieser illegal in Deutschland aufhielt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme, brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen den 25-Jährigen wurde Strafanzeige wegen Zechbetrugs und illegalen Aufenthalts erstattet. (JN)

