Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße

Erfurt (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es heute Vormittag in der Erfurter Innenstadt. Vorausgegangen war die Information eines Zeugen, der eine Frau mit Messer und Hammer in einem Hauseingang in der Bahnhofstraße gesichtet hatte. Bei Eintreffen der Polizei versuchte die Frau die Beamten anzugreifen. Die psychisch auffällige und unter Drogeneinfluss stehende Frau wurde von der Polizei unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und zu Boden gebracht. Die 36-Jährige verhielt sich weiter aggressiv und wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizei. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen sie wird nun wegen Bedrohung und tätlichen Angriffs ermittelt. Aufgrund des Reizgases und des Widerstandes wurden mehrere Polizisten leicht verletzt. (JN)

