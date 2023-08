LPI-EF: Mann stürzt von Balkon

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine Polizeistreife kontrollierte in der Nacht zu Donnerstag zwei Fahrradfahrer zwischen Leubingen und Dermsdorf. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Rad eines Mannes in Fahndung stand. Das grau-grüne Mountainbike der Marke Haibike war vor zwei Jahren in Sömmerda gestohlen worden. Der 39-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dieses gekauft zu haben. Die Polizei leitete ...

