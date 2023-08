Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad entdeckt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte in der Nacht zu Donnerstag zwei Fahrradfahrer zwischen Leubingen und Dermsdorf. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass das Rad eines Mannes in Fahndung stand. Das grau-grüne Mountainbike der Marke Haibike war vor zwei Jahren in Sömmerda gestohlen worden. Der 39-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dieses gekauft zu haben. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein und stellte das Fahrrad sicher. (JN)

