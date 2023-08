Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: KTM gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Andisleben ein Kleinkraftrad gestohlen. Dabei handelte es sich um eine schwarz-orangene KTM Duke im Wert von mehr als 6.000 Euro. Der Eigentümer hatte diese vor seinem Haus auf einem Gehweg geparkt. Gestern Abend wurde eine Polizeistreife auf ein baugleiches Modell in Schallenburg aufmerksam. An diesem befanden sich manipulierte Kennzeichen. Zudem war das Kleinkraftrad kurzgeschlossen und die Rahmennummer war entfernt worden. Da es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um das gestohlene Kleinkraftrad handelte, wurden es von der Polizei sichergestellt und an diesem Spuren gesichert. (JN)

