LPI-EF: Automat geplündert

Erfurt (ots) - Diebe hatten es in Erfurt auf mehrere Keller abgesehen. Am Mittwoch meldeten sich zwei Erfurter bei der Polizei. Bei beiden Männern waren Diebe in deren Keller eingebrochen. In der Tallinner Straße hatten unbekannte Täter aus dem Keller eines 58-Jährigen mehrere Angeln mit Zubehör sowie zahlreiche Flaschen Cola gestohlen. Der Wert der Beute wird hier auf etwa 1.000 Euro geschätzt. In der ...

mehr