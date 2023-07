POL-OG: Bühl - Wohnwagendiebstahl

Neuried, Schutterwald (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu zwei Einbruchsdiebstählen in Büroräume. Bisher unbekannte Täter begaben sich auf die Deponie in Schutterwald-Höfen und demontierten dort ein Stahlgitter an einem Bürocontainer. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Neben mehrerer Getränkeflaschen wurde der ...

