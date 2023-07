Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Heuballen auf der Fahrbahn in Brand gesteckt

Offenburg (ots)

Unbekannte haben in den frühen Donnerstagmorgenstunden für Schäden auf einer Kreisstraße gesorgt, nachdem sie einen Heuballen auf der Fahrbahn entzündet haben. Gegen 3:20 Uhr meldete ein Autofahrer das in Vollbrand stehende Hindernis auf der K 5326, zwischen Zunsweier und dem Kreisverkehr zur B 33. Die Unbekannten hatten den Heuballen zuvor offenbar auf die Fahrbahn gerollt und dort entzündet. Ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und die Fahrbahn reinigen. Diese zog nach ersten Einschätzungen Beschädigungen davon, was einer weiteren Begutachtung bedarf. Nach ersten Maßnahmen durch Beamte des Polizeireviers Offenburg haben deren Kollegen des Polizeipostens Hohhberg die Ermittlungen eingeleitet.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell