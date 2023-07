POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungserfolg gegen Fahrraddiebstahl

Durbach (ots) - Am Mittwoch meldete ein Betroffener den Beamten des Polizeireviers Offenburg eine Gruppe von Personen, die ihm Teerarbeiten angeboten haben sollen. Nachdem der Mann das Angebot seine Zufahrtsstraße zu flicken angenommen hatte, erwartete ihn eine saftige Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro. Als er ablehnte den Betrag zu zahlen, wurde er verbal bedroht und per Mobiltelefon bedrängt. Die Polizei ...

mehr