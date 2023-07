Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aufgefahren

Rastatt (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro war die Bilanz eines Unfalles am Mittwochnachmittag auf der B 462, im Streckenabschnitt zwischen der A5 und der B3. Gegen 13:45 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Bundesstraße und bemerkte offenbar zu spät, dass der Verkehr vor ihm zum Stehen kam. In der Folge fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher dem Mitsubishi eines 31-Jährigen auf, dessen Fahrzeug dann noch auf den Smart einer 56-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Fahrer des Mercedes und des Mitsubishis leicht verletzt in eine Klinik zur weiteren Behandlung gebracht wurden, kümmerten sich Abschleppdienste und Bekannte um die verunfallten Fahrzeuge.

/rs

