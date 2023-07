Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Nach Unfall weitergefahren? Zeugen gesucht

Steinmauern (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es am Mittwochmorgen auf der Hauptstraße. Gegen 7 Uhr war ein 12-jähriger Junge mit dem Rad auf dem Gehweg unterwegs, als der unbekannte Fahrer eines weißen Fahrzeuges aus einem Feldweg auf die Hauptstraße einfuhr, den Radler offenbar übersah und mit diesem kollidierte. Der Junge stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Der Autofahrer soll sich noch aus dem Fenster nach dem Wohlbefinden des Kindes erkundigt haben, dann jedoch weitergefahren sein. Zeugen, die Hinweise zu dem als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschriebenen und rötlich-weißen Vollbart tragenden Autofahrer geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/rs

