Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Schutterwald-Höfen - Diebstähle aus Büroräumen

Neuried, Schutterwald (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu zwei Einbruchsdiebstählen in Büroräume. Bisher unbekannte Täter begaben sich auf die Deponie in Schutterwald-Höfen und demontierten dort ein Stahlgitter an einem Bürocontainer. Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Neben mehrerer Getränkeflaschen wurde der Lederhut eines Mitarbeiters entwendet. Der Diebstahlschaden dürfte bei etwa 100 Euro liegen, der Sachschaden bei 2.500 Euro. In der gleichen Nacht wurde gewaltsam in das Verwaltungsgebäude eines Kieswerks in Neuried eingebrochen. Auch hier wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Aus einer Geldkassette wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen, der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten des Polizeipostens Neuried von mehreren Tätern aus. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Einbrüchen gibt ist unter anderem Ziel der weiteren Ermittlungen. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell