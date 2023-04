Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach Kfz-Rennen das zweite Fahrzeug #polsiwi

Siegen/Kreuztal (ots)

Am Ostersonntag (09.04.2023) ist die Polizei über ein illegales Kfz-Rennen auf der HTS informiert worden. Eines der beiden tatbeteiligten Fahrzeuge haben die eingesetzten Polizeikräfte kurz darauf in Kreuztal-Fellinghausen anhalten können. Nach dem zweiten Fahrzeug wird noch gesucht.

Gegen 19:15 Uhr sollen ein grauer Audi mit Skibox und ein vermutlich schwarzer 6er BMW Coupe auf der HTS zwischen den Anschlussstellen Siegen-Geisweid und Kreuztal mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Zeugen zu Folge sollen sie auf der linken Spur mit "mindestens 200 km/h" gefahren sein. Dabei sollen Verkehrsteilnehmer genötigt worden sein, die linke Fahrspur freizumachen. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife sehen, wie der tatverdächtige Audi mit Siegener Kennzeichen an der Anschlussstelle Kreuztal die HTS verließ. Der RS 3 Sportback konnte dann in Fellinghausen angehalten und kontrolliert werden. In dem Fahrzeug befanden sich ein 23-jähriger Fahrer und ein 27-jähriger Beifahrer. Beide gaben an, dass man auf der Strecke, wo ein Tempolimit von 100 km/h gilt, nur unwesentlich schneller gefahren sei. Man habe auch kein zweites Fahrzeug gesehen. Bislang hat die Polizei keine weiteren Erkenntnisse zu dem in Frage kommenden BMW oder dessen Fahrzeuginsassen. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die den Vorgang auf der HTS gesehen haben und Angaben zu einem etwaigen Rennen oder dem noch unbekannten BMW machen können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

