Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike verschwunden

Erfurt (ots)

Während ein 44-jähriger Mann in Erfurt seiner Arbeit nachging, stahlen Diebe sein E-Bike. Der Mann hatte am Mittwochmorgen sein goldenes E-Bike der Marke Cube vom Typ Nuride Hybrid Pro 625 Allroad an seiner Arbeitsstätte in der Warsbergstraße in einem Fahrradkäfig abgestellt und angeschlossen. Nach dem Feierabend des Mannes, fehlte von dem Fahrrad im Wert von mehr als 3.000 Euro jede Spur. Der 44-Jährige erstattete bei der Polizei Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN)

