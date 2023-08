LPI-EF: WhatsApp Falle schnappt zu

Erfurt (ots) - In das Visier eines Diebes geriet in der Nacht zu Dienstag ein geparktes Cabriolet in Erfurt. Dieses parkte in der Damaschkestraße, als eine unbekannte Person das Verdeck des Audis zerschnitt und so in das Innere des Autos greifen konnte. Aus einer Ablage stahl der noch unbekannte Täter ein Portemonnaie mit Ausweispapieren und Geld sowie ein Handy. Der Sachschaden an dem Cabriolet wird auf 1.000 Euro geschätzt. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

