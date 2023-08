LPI-EF: Brand im Krankenhaus

Erfurt (ots) - Erneut ist in Erfurt eine Person Opfer der WhatsApp Betrugsmasche geworden. In dieser melden sich vermeintliche Verwandte mit einer neuen Nummer bei den Geschädigten und fordern über den Nachrichtendienst Geld. Im aktuellen Fall wurde so eine 69-Jährige um ihr Erspartes gebracht. Die vermeintliche Tochter hatte über WhatsApp für eine Handyreparatur Geld gefordert. Die Erfurterin überwies daraufhin mehr als 4.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: ...

mehr