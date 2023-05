Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lieferengpässe Arnstädter-Knäckebrot

Arnstadt (ots)

Am 04.05.2023, gegen 05:30 Uhr, kam es in Arnstadt in der August-Rost-Straße zu einem Brandfall. Durch einen technischen Defekt kam es zu einer Verpuffung, wodurch nachfolgend ein Feuer in der Betriebsanlage ausbrach. Die Feuerwehr Arnstadt konnte nachfolgend den Brand vollständig löschen. Durch die entstandenen Rauchgasse wurde eine Person mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird aktuell auf 150.000 Euro geschätzt. (rw)

