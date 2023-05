LPI-GTH: Audi-Fahrer unter Drogeneinfluss

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Mittwoch führten Beamte des Inspektionsdienst Gotha gegen 16:15 Uhr in der Bendastraße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei überprüften sie den 40-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

