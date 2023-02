Linz am Rhein (Im Dickert) (ots) - Am Morgen des 08.02.2023 um 8:50Uhr kam es auf der L 251 (Im Dickert) zu einem Verkehrsdelikt. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit einer dunklen Limousine die L 251 bergab in Fahrtrichtung nach Linz am Rhein. Mittig des Streckenabschnitts befindet sich eine Kuppe, welche eine freie Sicht in beide Fahrtrichtungen ...

mehr