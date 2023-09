Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Auto über Schlauch gefahren - Wasserfontäne spritzt aus Hydrant

Stuttgart-Ost (ots)

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag (29.09.2023) in der Werderstraße über einen Wasserschlauch gefahren und hat dabei einen Hydranten beschädigt. Die 73-Jährige war gegen 11.40 Uhr mit ihrem Hyundai in der Werderstraße unterwegs. Dort überfuhr sie einen Schlauch, welcher an einem Unterflurhydranten angebracht war. Der Schlauch löste sich, so dass eine zirka zehn Meter hohe Wasserfontäne austrat. Der zuständige Energieversorger drehte das Wasser, das bereits in angrenzende Gebäude geflossen war, kurze Zeit später ab. Am Auto und am Hydranten entstand kein Schaden.

