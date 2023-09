Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag (21.09.2023) bei einem Sturz in der Solitudeallee schwere Verletzungen zugezogen. Der 62-Jährige war mit seinem Pedelec zwischen 05.00 Uhr und 05.40 Uhr in der Solitudeallee Richtung Withauweg unterwegs. Zwischen dem Wasserwerk Stammheim und dem Withauweg rannte ihm ein unbekanntes Wildtier in das Pedelec und der 62-Jährige stürzte. Ein unbekannter Passant fand den bewusstlosen Mann und alarmierte den Rettungsdienst. Die Polizei wurde erst am Mittwoch (27.09.2023) über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Zeugen, insbesondere der Passant, der den Rettungsdienst alarmierte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell