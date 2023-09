Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe erbeuten Handys - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Männer haben am Donnerstag (28.09.2023) einen 34-Jährigen und einen 35-Jährigen in der Kegelenstraße bestohlen. Der 20-jährige Tatverdächtige verwickelte die beiden Männer um kurz vor Mitternacht in ein Gespräch, während sein mutmaßlicher Komplize die beiden Handys im Wert von zirka 1000 Euro stahl und damit in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt flüchtete. Alarmierte Beamte nahmen den 20-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest und fanden zwei mutmaßlich gestohlene Geldbörsen bei ihm. Sie setzten den Mann nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der unbekannte Komplize war zwischen 20 und 30 Jahren alt und trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

