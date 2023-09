POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots) - Ein 62 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag (21.09.2023) bei einem Sturz in der Solitudeallee schwere Verletzungen zugezogen. Der 62-Jährige war mit seinem Pedelec zwischen 05.00 Uhr und 05.40 Uhr in der Solitudeallee Richtung Withauweg unterwegs. Zwischen dem Wasserwerk Stammheim und dem Withauweg rannte ihm ein unbekanntes Wildtier in das Pedelec und der 62-Jährige stürzte. Ein ...

mehr