Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann entblößt sich vor Kindern und Jugendlichen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Freitagabend (29.09.2023) auf dem Cannstatter Wasen als Exhibitionist in Erscheinung getreten. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige befand sich gegen 23.10 Uhr unweit eines Festzeltes, zog seine Hose herunter und manipulierte hierbei an seinem Glied. Dies soll auch durch Kinder und Jugendliche beobachtet worden sein. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Sittenstrolch Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell