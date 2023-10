Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-Jährigen geschlagen und erpresst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Sonntagabend (01.10.2023) an der Hofener Straße einen 13 Jahre alten Jungen geschlagen und erpresst. Der 13-Jährige war gegen 19.40 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er auf dem Neckardamm im Bereich der Hausnummer 115 an einem Brunnen plötzlich angegriffen und geschlagen wurde. Kurz darauf kam ein weiterer Jugendlicher auf einem BMX Fahrrad hinzu und schlug ebenfalls auf den 13-Jährigen ein. Nachdem die beiden Täter von dem Jungen Geld gefordert hatten und er ihnen zehn Euro übergeben hatte, flüchteten sie in Richtung Reinhold-Maier-Brücke. Die beiden Flüchtigen sind etwa 14 Jahre alt, leicht korpulent und rund 170 Zentimeter groß. Beide waren dunkel gekleidet, einer hatte ein BMX-Rad mit auffälligen Speichen dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

