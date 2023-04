Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (184/2023) Unfallflucht in Walkenried - Fahrzeug im Vorbeifahren touchiert, rund 1.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Walkenried, Am Eichkamp

Freitag, 7. April 2023, zwischen 14.00 und 15.30 Uhr

WALKENRIED (jk) - An einem in Walkenried (Landkreis Göttingen) geparkten Volvo XC 60 ist am Nachmittag des 7. April (Freitag) bei einem Verkehrsunfall ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.

Der Vorfall geschah in der Zeit zwischen 14.00 und 15.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 25. Hier war der betroffene dunkelgraue Geländewagen in einer Parkbucht neben der Fahrbahn abgestellt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge, wurde der Volvo vermutlich von einem vorbeifahrenden anderen PKW touchiert und dabei am linken, vorderen Radlauf beschädigt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05525/95 986-0 bei der Polizeistation Walkenried zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell