Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (183/2023) Tat in Göttingen: Drei Maskierte überfallen Spielhalle in der Reinhäuser Landstraße, Räuber flüchten mit unbekannter Summe Bargeld

Göttingen (ots)

Göttingen, Reinhäuser Landstraße (Bundesstraße 27) Sonntag, 16. April 2023, gegen 22.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Drei maskierte Männer haben am Sonntagabend (16.04.23) gegen 22.00 Uhr eine Spielhalle in der Reinhäuser Landstraße überfallen und hierbei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Verletzt wurde niemand. Kunden hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lokalität auf. Unmittelbar nach der Tat sollen die Räuber in einem kleineren, älteren Fahrzeug in Richtung stadtauswärts geflüchtet sein. Genauere Informationen zu dem genutzten Fluchtwagen liegen bislang nicht vor. Es werden Zeugen gesucht.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte einer der Unbekannten zuvor in dem Geschäft einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und von ihm die Herausgabe des vorhandenen Geldes gefordert. Die Täter entkamen letztlich unerkannt. Sie werden als ca. 20 bis 25 Jahre alt und ca. 175 bis 180 cm (2) bzw. 170 bis 175 cm (1) groß beschrieben. Alle sollen von kräftiger Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

