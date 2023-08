LPI-NDH: Hund getreten

Mühlhausen (ots) - Ein Pkw wurde in der Mönchgasse durch Unbekannte beschädigt. Der linke Hinterreifen wurde vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Der Pkw war in Folge dessen nicht mehr fahrbereit. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

