LPI-NDH: Autoreifen aufgestochen

Dingelstädt (ots) - Unbekannte versuchten in der zurückliegenden Nacht eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Poststraße zu entwenden. Ein Zeuge sprach die Täter an. Sie ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolgslos. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen des Versuchs des Diebstahls auf. Hinter den Höfen sahen es Diebe ebenfalls auf Baumaschinen ab. Die Täter erbeuteten eine Rüttelplatte, ...

