Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 18-Jähriger durch Stiche schwer verletzt

Niederorschel (ots)

Am Montag kam es gegen 19.30 Uhr An der Liebestatt zu einer Streitigkeit zwischen drei jungen Männern, die in eine tätliche Auseinandersetzung gipfelte. Zwei derzeit noch unbekannte Täter wirkten auf einen 18-Jährigen ein. Hierbei verwendete vermutlich einer der Täter einen unbekannten Gegenstand, mit dem er auf den Geschädigten des Angriffes einstach und ihn im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers verletzte. Der junge Mann wurde hierdurch schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum geflogen werden. Die Tatmotivation der Täter flüchtigen ist gegenwärtig unklar. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Täter werden wie folgt beschriebenen:

- beide Tatverdächtige sind im jugendlichen- bis heranwachsenden Alter - ein Täter trug einen roten Kapuzenpullover - der zweite Täter hatte auffällig blonde Haare und trug eine sog. Nickelbrille

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0225500

