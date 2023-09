Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in ein Mobiltelefongeschäft im Stadtgebiet Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 06. September 2023, auf Donnerstag, 07. September 2023, wurde gegen 00:25 Uhr versucht in ein Mobiltelefongeschäft in der Stedinger Straße in Delmenhorst einzubrechen.

Ein unbekannter Täter hat mit einen nahegelegenen Kanaldeckel versucht die Schiebetür des Eingangsbereichs einzuwerfen. Aufmerksame Nachbarn sind durch den Lärm der Glasscheibe erwacht und haben den Notruf gewählt. Der Täter ist im Anschluss geflüchtet. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde kein Diebesgut erlangt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

