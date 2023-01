Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbrüche in Wohnhäuser

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (10. Januar 2023) kam es zwischen 13:55 Uhr und 20:30 Uhr an der Bertha-von-Suttner-Straße in Kevelaer, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke aber entwendeten nach erstem Ermittlungsstand nichts.

Zu einem weiteren Einbruch in Kevelaer kam es am Dienstag (10. Januar 2023) zwischen 18:35 Uhr und 18:45 Uhr an der Heinestraße. Dort hebelten ein oder mehrere Täter ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Es wurden mehrere Räume durchsucht und Bargeld entwendet.

Ob es sich bei den beiden zuvor beschriebenen Sachverhalten um die gleichen Täter handelt, ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell