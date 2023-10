Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 32-jährige Frau wurde am späten Montagabend (02.10.2023) gegen 23.35 Uhr Opfer eines Exhibitionisten, der in der Nauheimer Straße sein Unwesen trieb. Die Dame war zuvor mit ihrem Hund im Kurpark spazieren, als ihr der Unbekannte mit seinem Fahrrad hier schon aufgefallen war. Als die 32-Jährige an ihrer Wohnadresse an der Nauheimer Straße eintraf und die Haustüre bereits hinter sich geschlossen hatte, klopfte jemand von außen an der Tür. Als sie diese öffnete, stand der Unbekannte mit heruntergelassener Hose vor ihr und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als sie den Sittenstrolch anschrie und die Türe wieder zuschlug, konnte sie durch die Glasscheibe erkennen, dass der Täter seine Handlungen fortführte, zudem klopfte er abermals an der Haustür. Erst als das Opfer die Polizei und eine Nachbarin verständigte, entfernte sich der Täter in Richtung Schmidener Straße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zirka 25 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß, kurze hellbraune Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild mit entsprechendem Akzent, auffallend dicke Lippen. Zur Tatzeit war er mit einem dunkelblauen Jogginganzug mit seitlichen gelben Streifen bekleidet. Neben seinem Fahrrad führte der Flüchtige noch eine Musikbox mit sich, beide Gegenstände wurden von der Polizei in Tatortnähe aufgefunden. Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

