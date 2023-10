Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmittag (02.10.2023) in einem Geschäft an der Marienstraße einen 55-Jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Betäubungsmittel besessen und damit gehandelt zu haben. Ein 24-jähriger Mitarbeiter informierte gegen 13.30 Uhr die Beamten, da sich der 55-Jährige trotz Hausverbots im Lebensmittelgeschäft aufhielt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Hundert mutmaßliche Ecstasy-Tabletten und beschlagnahmten sie. Der 55 Jahre alte ungarische Staatsangehörige wurde am Dienstag (03.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell