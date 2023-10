Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (02.10.2023) einen 66 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 16-Jährige sexuell belästigt zu haben. Die 16-Jährige hielt sich gegen 15.30 Uhr auf dem Wasengelände auf, als ihr der Tatverdächtige an den Hintern griff. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro bezahlen und wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt.

