Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus Lago - blauen Ford S-Max angefahren und geflüchtet (25.06.2023)

KOnstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagmittag, zwischen 12 und 14 Uhr, eine Unfallflucht im Parkhaus des Lago in der Bodanstraße begangen. Der Unbekannte streifte den auf dem Parkdeck P05 abgestellten blauen Ford S-Max - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - im Bereich des linken hinteren Kotflügels. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch anschließend davon. Die Polizei stellte an dem Ford weiße Lackantragungen fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

