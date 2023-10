Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Boutique - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind im zwischen Montag (02.10.2023) und Mittwoch (04.10.2023) in eine Boutique an der Eberhardstraße eingebrochen und haben hochwertige Taschen gestohlen. Die Einbrecher schlugen zwischen Montagabend ,18.00 Uhr und Mittwochmorgen, 09.45 Uhr eine Schaufensterscheibe der Boutique ein und erbeuteten Taschen und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro sowie zirka 170 Euro Bargeld. Nachdem die Unbekannten das Geschäft verlassen hatten, deckten sie die zerstörte Schaufensterscheibe mit Mülltonnen aus der Umgebung ab, offenbar um den Einbruch zu vertuschen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell